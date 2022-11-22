ماسك يخسر 8.6 مليار دولار في أشد هبوط لأسهم شركة "تسلا"

خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك 100 مليار دولار منذ مطلع العام، و8.6 مليار دولار في 21 نوفمبر الجاري، في أشد هبوط لأسهم شركة "تسلا" خلال عامين.

وخسرت شركة تسلا نصف قيمتها السوقية تقريبا، وانخفضت ثروة ماسك 70 مليار دولار منذ أن قدم عرضا لشراء "تويتر" في أبريل الماضي.

ووصلت ثروة ماسك إلى 340 مليار دولار حتى بداية نوفمبر 2021، وهو رقم قياسي مطلق في التاريخ، ولكن بعد ذلك بدأ يخسر أكثر فأكثر.

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المصدر: لينتا.رو