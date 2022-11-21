"بلومبرغ": ماسك يسرّح المزيد من موظفي المبيعات من "تويتر"

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مالك موقع "تويتر" ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سرّح المزيد من موظفي المبيعات في الشركة.

ويذكر أن عمليات التسريح المنتظمة للعمال بدأت يوم الأحد ووفقا للمصادر، حيث يسعى ماسك لتحقيق التوازن بين الموظفين المتبقين.

وقال أحد المصادر إن لدى الشركة حاليا حوالي 2750 موظفا، بعد حوالي 7000 قبل استحواذ ماسك على الشبكة الاجتماعية.

ومنذ استحواذ ماسك على الشركة، حدثت سلسلة من التغييرات في كل من إدارة الشركة وسياسات الشبكة الاجتماعية نفسها.

وبدأت شركة "تويتر" حملة تسريح كبيرة حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب والأنظمة الداخلية للموقع.

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المصدر: نوفوستي