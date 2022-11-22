هل استحوذت قطر والسعودية على الفنادق الحكومية في مصر؟

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت، إنه لم يتقدم حتى الآن أي مستثمر للاستحواذ على حصص بالفنادق الحكومية سواء مستثمرين عرب أو مستثمريين دوليين.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة وتقييم 7 فنادق لاحتمالية طرحها في البورصة المصرية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الفنادق الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي سيتم طرحها في البورصة هى 7 فنادق ممثلة في فندق ماريوت وفندق مينا هاوس وفندق كتراكت أسوان وفندق ونتر بالاس الأقصر وفندق أسوان موفمبيك والفانتين وفندق سيسيل الإسكندرية وفندق شتايجنبرجر.

يذكر أن شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت مؤخرا عن تحولها للربحية على أساس سنوي خلال العام المالي 2021-2022، وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تحقيق أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 183.29 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات شركة مصر للفنادق خلال العام المالي الماضي إلى 525.84 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 63.04 مليون جنيه بالعام المالي السابق، وحققت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، صافي ربح بقيمة 274.26 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 143.14 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 389.59 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.64 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

المصدر: القاهرة 24