بعد إفلاس FTX الكبير.. "بلومبرغ" تحذر من إفلاس جديد

أفادت وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأن بورصة Genesis تواجه مشاكل السيولة بعد انهيار بورصة وقد تعلن إفلاسها قريبا.

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ودخلت Genesis في شراكة وطيدة مع FTX، بما في ذلك تقديم قروض للأخيرة، الآن تحاول Genesis بنشاط جذب مستثمرين الذين يمكنهم تزويدها بسيولة تبلغ حوالي مليار دولار. ولم تؤكد Genesis هذه المعلومات بشكل رسمي.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن Genesis تجري محادثات مع بورصة أخرى للعملات الرقمية وهي Binance، التي لم تعلق على التقرير.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلنت FTX في تغريدة في Twitter أنها رفعت دعوى الإفلاس، وأشارت في التغريدة إلى أن رئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد قد استقال.

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في انتهاكات قد يكون رجل الأعمال قد نفذها وإذا ما كان رجل الأعمال متورطا في إجراءات أدت إلى أزمة السيولة في FTX.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم، Binance، اتفاقية غير ملزمة لشراء أصول FTX خارج الولايات المتحدة للمساعدة في تغطية أزمة السيولة.

المصدر: تاس