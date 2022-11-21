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نوفاك: روسيا لن تورد النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار

مال وأعمال

نوفاك: روسيا لن تورد النفط إلى الدول التي ستفرض سقفا على الأسعار
Sputnik IVAN FEDOROV
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تورد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد سقفا على سعر النفط الروسي.

وقال نوفاك للصحفيين، يوم الاثنين، إن "روسيا تؤكد على صفتها كمورد طاقة موثوق به في السوق الدولية وعلى طبيعة علاقات السوق مع الشركاء. ولذلك نحن لا نخطط لتوريد النفط والمشتقات النفطية إلى الدولي التي ستعتمد مبدأ سقف الأسعار".

وأشار إلى أن روسيا ستقوم بـ "تغيير أوجه التوريدات إلى الشركاء المتمسكين بمبادئ السوق أو تقليص الإنتاج".

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وأضاف: "نعتقد أن تسييس الطاقة لن يؤدي إلا لنقص موارد الطاقة والمشاكل مع التزويد. ويعتبر سقف الأسعار تدخلا غير مسبوق في مبادئ السوق التي تعمل بها السوق النفطية، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض العرض للنفط وغير من السلع التي تطالها مثل هذه الآلية في المستقبل".

يذكر أن دول مجموعة السبع اتفقت على فرض سقف على أسعار النفط الروسي في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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