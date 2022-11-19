وزير الخزانة الأمريكي السابق: فكرة فرض سقف لسعر النفط الروسي سخيفة

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيف منوشين خطة دول مجموعة السبع لفرض سقف لأسعار النفط الروسي "فكرة سخيفة".

وقال منوشين في حديث لقناة "سي إن بي سي" إن هذه الخطة "ليست غير واقعية فحسب، بل أعتقد أنها الفكرة الأكثر سخافة التي سمعتها أبدا".

وأضاف أنه "كان من شأن العقوبات أن يكون لها تأثير كبير آنذاك. وأعتقد أن المشكلة الآن تتمثل في أن الخيارات محدودة... وهناك أجزاء من العالم تشتري النفط الروسي بغض النظر عن العقوبات الأمريكية".

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وأشار إلى أن فرض العقوبات في ظل الأسعار المرتفعة سيجعل الوضع أسوأ.

يذكر أن دول مجموعة السبع اتفقت على فرض سقف على أسعار النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل، لكنها لم تحدد هذا السقف. وتشير التوقعات إلى السقف قد يكون عند حوالي 60-65 دولار للبرميل من النفط.

المصدر: CNBC