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كبار مصدري النفط إلى الصين

مال وأعمال

كبار مصدري النفط إلى الصين
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أظهرت بيانات صينية أن واردات النفط الصينية من روسيا قفزت بنسبة 16% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 وجاءت في المركز الثاني بعد السعودية.

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وأشارت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى أن إمدادات الذهب الأسود من روسيا بلغت الشهر الماضي إجمالا 7.72 مليون طن ما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا.

وحجم إمدادات الخام من روسيا إلى الصين الشهر الماضي لم يتغيير بشكل ملحوظ، لكنه تراجع مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مايو الماضي البالغ نحو مليوني برميل يوميا.

وزادت الشحنات السعودية الشهر الماضي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن ما يعادل 1.87 مليون برميل يوميا، مقابل 1.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2022.

المصدر: وكالات

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