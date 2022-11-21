الحكومة السورية تعيد تأهيل مشروع زراعي ضخم

واصلت الحكومة السورية أعمال الصيانة لإعادة تأهيل "مشروع الري السابع" في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق الذي سيروي أكثر من 7 آلاف هكتار.

وأفادت وكالة سبوتنيك" بأن عمليات التأهيل تسير بوتائر متسارعة في المشروع الحيوي الذي يروي الأراضي الزراعية في مدينة البوكمال وقراها على الحدود السورية العراقية، أقصى ريف المحافظة الشرقي، وذلك بعد أن قامت المجموعات المسلحة بنهب كامل المعدات الخاصة بالمشروع وتخريب ما بقي منها وذلك قبل نجاح الجيش السوري وحلفائه في تحريرها شهر نوفمبر 2017.

واطلع وزيرا الزراعة محمد حسان قطنا، والموارد المائية تمام رعد، على واقع إعادة تأهيل محطات الضخ وشبكات الري في القطاع السابع.

وبين وزير الزراعة في تصريح للصحفيين أن العمل في مشروع الري السابع مستمر ويسير وفق برنامج زمني محدد وسيتم استكماله في النصف الثاني من الشهر المقبل، ما يتيح للفلاحين تجهيز أراضيهم للاستفادة من مياه الري لزراعة المحاصيل الشتوية بمساحة تزيد عن 7000 هكتار.

ومن المتوقع أن تستكمل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل منتصف الشهر المقبل، ليكون جاهزا للعمل قبل بداية العام المقبل ومن المتوقع أن يفتتح المشروع رئيس الحكومة السورية.

المصدر: "سبوتنيك"