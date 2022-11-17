البورصة المصرية تحقق أعلى مستوى منذ 2020 بسبب العرب

ربحت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 8.1 مليار جنيه، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

إقرأ المزيد

واخترق المؤشر الرئيسي مستوى 12500 نقطة ليحقق أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، ويغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.1 مليار جنيه والكمية 721 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 214 مليون جنيه في حين قصد المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 30 مليون جنيه و184 مليونًا على التوالي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.41% في أعلى صعود له منذ فبراير 2020 ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة.

وتصدر سهم ليسيكو مصر الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، بنسبة 19% ليغلق عند 8.5 جنيه، ثم مارديف بنسبة 11.3%، عند 0.11 جنيه، وثالثا سهم بنك قناة السويس بارتفاع 10.24% ليغلق عند 9 جنيهات.

وجاء سهم العقارية للبنوك الوطنية في المرتبة الرابعة بارتفاع 10.16% ليغلق عند 27.2 جنيه، وخامسا غراند انفستمنت القابضة بنسبة 9.19% عند 8.6 جنيه للسهم.

المصدر: القاهرة 24