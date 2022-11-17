"المعادلة الاقتصادية خاسرة".. نائب مصري يفسر سبب غرق أهم محافظات مصر كل شتاء

علق النائب بالبرلمان المصري أحمد السجيني، والذي يشغل رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على غرق منطقة العجمي بالإسكندرية بسبب مياه الأمطار.

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وقال: "غياب دولة مركزية والامركزية بالاضافة إلى التراخي والمجاملات إلى جانب فواتير سياسية يتم تسديدها وعدم وجود رؤية أدت إلى هذا المشهد".

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة ETC المصرية: "تلك الخدمات نقدمها للأهالي نقدمها باستحياء شديد جدًا لاننا نقدمما من خلال عجز فى الموازنة العامة للدولة المصرية ومن خلال اقتراض من الخارج وتتحملها أجيال حالية وأجيال لاحقة فتعتبر معادلة غير صحية".

وتابع: "عملية المعالجة الآن فى المجاري فى محافظة الإسكندرية شبة مستحيلة، ومكلفة للغاية، وتعتبر معادلة اقتصادية خاسرة لأن الأصل فى التخطيط العمراني أن المعادلة تكون متوازنة، حيث أن الأرض لها قيمة والدولة تأخد قيمة الأرض لتقديم بها الخدمات المطلوبة للمواطنين من طرق ومرافق بأنواعها لتحل بها حياة كريمة داخل الوحدات المحلية بالاسكندرية، والدولة لا تعرف أن تحصل قيمة الأرض".

المصدر : قناة ETC المصرية