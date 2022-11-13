مصر..الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار والأهالي يلجأون للقوارب في الشوارع (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية اليوم الأحد تساقطا غزيرا للأمطار وسقوط حبات البرد، ما أدى إلى غمر شوارعها بمياه الأمطار، خاصة حي العجمي الذي ارتفع فيه منسوب هذه المياه.

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وحذرت الأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس في الإسكندرية، حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار عليها حتى الأربعاء القادم وقد تصل إلى رعدية في بعض الأوقات.

كما نُشر عدد من الصور التي ظهر فيه الأهالي يتنقلون بمركب صغير بعد غمر الشوارع وصعوبة السير فيها، وسط مناشدات من الأهالي بشفط مياه الأمطار بعدما توقفت حياتهم .

وأشارت إلى سيطرة السحب الممطرة على أجزاء واسعة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، وجه خبراء الأرصاد الجوية نصائح إلى المواطنين في المدن الساحلية، بخصوص عدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والمنازل الآيلة للسقوط، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات منعا لوقوع حوادث المرور، وعدم ملامسة الأعمدة.

المصدر: "المصري اليوم"