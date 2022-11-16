بعد قرار تاريخي في مصر.. دول يستطيع المصريين استيراد سيارات منها بـ "زيرو" جمارك"

نصح خبير السيارات المصري، محمد شتا، المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من مبادرة الإعفاء الجمركي، بالتوجه نحو شراء السيارات أوروبية المنشأ التي تخضع لاتفاقية "يورو1".

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ونصح بشراء السيارات من الدول التي تربطها بمصر اتفاقية التجارة الحرة مثل: (المغرب، تركيا، بريطانيا).

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إلى أن باقي الدول الأخرى لا توجد معها اتفاقيات تجارة حرة؛ كالسيارات المستوردة من الدول العربية والخليج التي لا تخضع لأي نوع من الاتفاقيات، وبالتالي سيتم دفع الجمرك الكامل عنها، والبالغ عند شراء سيارة بقوة موتور 1600 سي سي يتم دفع 66%، والموتور من 1800 إلى 2000 سي سي، 223%، وأكثر من 3 آلاف سي سي، سيتم دفع 278%.

على النقيض، في حال استيراد السيارة من دولة أوروبية سيتم دفع 18% فقط للموتور 1600 سي سي، شاملة ضريبة القيمة المضافة، و1800 سي سي 38%، وأكثر من 2000 سي سي 61%.

وأكد أن فرق الوديعة بين السيارات المستوردة من الخليج وأوروبا 3 أضعاف، حال كون الموتور 1600 سي سي، و6 أضعاف كلما زادت سعة المحرك.

المصدر : جريدة الشروق