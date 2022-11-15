مصر..وزارة التموين تحظر تعبئة الأرز بعبوات تزيد عن 1 كيلو إلا بشرط

حظرت وزارة التموين في مصر على مضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية، تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد ‏عن وزن 1 كيلوغرام، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين.

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ويأتي ذلك ضمن إجراءات الوزارة تنظيم تداول الأرز، وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين.

هذا وشملت إجراءات وزارة التموين التي وجهتها اليوم للمديريات، على عدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المزروع فيها، إلا بالحصول على تصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز، وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها.

وأصدر وزير ‏التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي توجيهات إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل منافذ التموين بسعر 10.50 جنيه للكيلوغرام، مع البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلوغرام في كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ويصل عددها الى ‏‏1300 مجمع استهلاكي.

وبناء على قرار المصيلحي، شكلت مديريات التموين بالمحافظات،، لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تتكون من مفتش تموين من المديرية، ‏وضابط من مباحث التموين، وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء، ومفتش من جهاز حماية المستهلك، وضابط ‏من المباحث العامة، من أجل تشديد الرقابة والتفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز، وغلق المخازن غير المعتمدة، مع غلق مضارب الأرز غير المعتمدة، وتحريز الكميات ‏المضبوطة لديها، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت وزارة التموين أن توفير وإتاحة سلعة الأرز أمام جميع المواطنين، سواء حاملي البطاقات أو غير المدرجين على منظومة الدعم، هدف الوزارة في اتخاذ القرارات السابقة.

المصدر: "الوطن"