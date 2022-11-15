المركزي الروسي: الغرض من العقوبات هو إثارة انهيار النظام المالي الروسي

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الغرض من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هو إثارة انهيار لا يمكن السيطرة عليه للنظام المالي الروسي.

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وأضافت في اجتماع بمجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، بأنه ليس من السهل الاستعداد لمثل هذه المخاطر غير الاقتصادية، لكن العمل على تحسين مرونة النظام في مواجهة الصدمات قد ساعد على مواجهة العقوبات.

وأشارت المسؤولة المالية الروسية إلى أنه في نهاية الشتاء - بداية الربيع الماضيين، تعرض النظام المالي الروسي لضغط عقوبات شديد للغاية، لكنه تمكن من الاستمرار في العمل بسلاسة، وتزويد المواطنين والشركات بالموارد المالية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية لروسيا، أفادت بأن التضخم المنخفض والمتوقع يفيد السكان ورجال الأعمال في روسيا، مشددة على أن البنك المركزي الروسي لا يتبع سياسة التثبيت المصطنع للمعروض النقدي.

أما ما يتعلق بالتعاملات المصرفية الخارجية لروسيا، فأشارت رئيسة المركزي الروسي إلى زيادة التعاملات بنحو الربع هذا العام عبر نظام التعاملات الروسي النظير لـ"سويفت" (SWIFT).

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو طالت قطاعات اقتصادية ورجال أعمال، كذلك تم تجميد احتياطيات مالية للمركزي الروسي.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: تاس