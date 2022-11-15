بند العقوبات يثير خلافا في مسودة بيان قمة العشرين

ذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المسودة النهائية للإعلان المشترك لمجموعة العشرين يتضمن بندا أعرب فيه عدد من الأطراف عن عدم موافقتهم على مسألة العقوبات.

وقالت الوكالة : "في المسودة النهائية للإعلان، حيث دانت معظم الدول المشاركة بشدة الأعمال العسكرية في أوكرانيا، تمت إضافة أن عددا من الأطراف أعربوا عن عدم موافقتهم على العقوبات وعلى قضايا أخرى".

وتشير كيودو إلى أنه إذا لم يتم اعتماد الإعلان (المسودة النهائية)، فستكون هذه أول سابقة من نوعها منذ عام 2008.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 من الشهر الحالي، ويمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن الوفد الروسي يخطط في مجموعة العشرين لتقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء وموارد الطاقة، بما في ذلك زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.

المصدر: نوفوستي