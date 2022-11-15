السيسي يصدر قرارا بصرف علاوة للمصريين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين.

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وأصدر القرار للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية علاوة مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة مـن يعين مـن الموظفين العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا مـن الأجـور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

فيما نصت المادة الثانية على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القـانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصـب العامـة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنـة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئـات العامة تمنح شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بهـا منـحـة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه ، ولا تـضم هـذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

المصدر: القاهرة 24