"نيويورك تايمز": أمازون تخطط لتسريح 10 آلاف موظف الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر في شركة "أمازون" أن أكبر شركة في سوق التجارة الإلكترونية، تخطط لتسريح 10آلاف موظف الأسبوع المقبل ما يشيرإلى ركود في الولايات المتحدة.





وستؤثر التسريحات بشكل أساسي على القسم الفني الذي يطور الأجهزة والموارد البشرية وأقسام المبيعات الخاصة بشركة أمازون، في المجموع، سيتم تسريح حوالي 3 بالمئة من جميع موظفي أمازون والشركة نفسها لا تعلق رسميا على التخفيضات في الموظفين.

وستقوم الشركة بطرد موظفي القسم الفني الذي يطورالأجهزة والموارد البشرية وأقسام المبيعات الخاصة بالشركة.

ووفقا للصحيفة، على مدار العامين الماضيين، تضاعف عدد موظفي أمازون تقريبا، ومع ذلك، تباطأ نمو إيرادات الشركة، كما تربط صحيفة نيويورك تايمز عمليات التسريح القادمة بشعور متزايد بالركود في الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركات كبرى مثل "تويتر" و "ميتا" عن تكبد خسائر كبيرة وقررت تسريح الآلاف من عمالها وموظفيها على نطاق واسع مما يشير إلى الركود.

وفي سياق آخر أصبحت شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية أول شركة في العالم تخسر تريليون دولار من قيمتها السوقية، في ظل مخاوف حول مستقبلها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" سابقا أن تراجع القيمة السوقية للشركة جاء بسبب مزيج من الأسباب منها ارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، والأرباح المخيبة للآمال، مما أدى إلى عمليات بيع تاريخية لأسهم الشركة هذا العام.

المصدر: تاس