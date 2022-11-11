تذاكر بـ8 دولارات.. الناقلة الروسية "بوبيدا" تطلق مبيعات "الجمعة السوداء"

أطلقت شركة الطيران الروسية منخفضة التكلفة "بوبيدا"، اليوم الجمعة، بيع التذاكر بأسعار مغرية، في أطار حملة التخفيضات المسماة "الجمعة السوداء".

ويمكن شراء التذاكر مع خصم مغري للرحلات من 14 نوفمبر 2022 إلى 20 ديسمبر 2022، وتبدأ أسعار التذكرة الواحدة من 499 روبلا (حوالي 8.18 دولار).

و"الجمعة السوداء" هي عبارة عن حملة تخفيضات أو خصومات تطلقها الشركات في مختلف دول العالم في شهر نوفمبر، وتطلق الحملة في الولايات المتحدة في أول يوم جمعة بعد عيد الشكر.

المصدر: برايم