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القيمة السوقية لـ"آبل" تقفز بنحو 191 مليار دولار في يوم واحد

مال وأعمال

القيمة السوقية لـ
Globallookpress
شعار شركة "آبل"
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ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل" الأمريكية بواقع 191 مليار دولار في يوم واحد، ويعد هذا الارتفاع قياسي بالنسبة للشركات الأمريكية.

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وأضافت شركة "آبل" 8.9% إلى قيمتها السوقية في تعاملات أمس الخميس، وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمقدار 190.9 مليار دولار في يوم واحد.

وأنهى تعاملات أمس سهم شركة "آبل" على ارتفاع بنسبة 8.9% عند 146.87 دولار، وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 2.336 تريليون دولار.

المصدر: برايم

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