القيمة السوقية لـ"آبل" تقفز بنحو 191 مليار دولار في يوم واحد

ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل" الأمريكية بواقع 191 مليار دولار في يوم واحد، ويعد هذا الارتفاع قياسي بالنسبة للشركات الأمريكية.

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وأضافت شركة "آبل" 8.9% إلى قيمتها السوقية في تعاملات أمس الخميس، وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمقدار 190.9 مليار دولار في يوم واحد.

وأنهى تعاملات أمس سهم شركة "آبل" على ارتفاع بنسبة 8.9% عند 146.87 دولار، وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى 2.336 تريليون دولار.

المصدر: برايم