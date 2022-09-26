شركة "أبل" تنقل تصنيع هاتف "آيفون 14" من الصين إلى دولة أخرى

بعد أقل شهر على إطلاقه، أعلنت شركة "أبل" أنها ستبدأ تصنيع أحدث هواتفها "أيفون 14" في الهند، حيث تتطلع إلى تحويل بعض الإنتاج بعيدا عن الصين.

وقالت الشركة في بيان لها: "نحن متحمسون لتصنيع iPhone 14 في الهند"، مشيرة إلى أن الهاتف الجديد يقدم تشكيلة تقنيات جديدة رائدة وقدرات أمان مهمة.

إقرأ المزيد

وسيتم تصنيع الأجهزة في ضواحي مدينة تشيناي الهندية، حسبما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية.

وبينت الشركة أنها ستبيع الهواتف المنتجة في الهند محليا ولكنها ستصدرها أيضا إلى أسواق أخرى على مستوى العالم، مؤكدة أن العملاء في الهند سيبدأون في استلام الأجهزة المصنعة محليًا في الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع المحللون في "جي بي مورغان" أن تنقل شركة آبل حوالي 5 في المئة من إنتاج هاتف "آيفون 14" من أواخر عام 2022 إلى الهند، التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.

كما يتوقعون أن يزداد الأمر ليصل إلى تصنيع واحد من كل أربعة هواتف في الهند بحلول عام 2025.

وقالت شبكة "سي أن أن" إن إعلان الاثنين، يمثل تحولا كبيرا في استراتيجيات أبل، في وقت تبحث فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية عن بدائل للصين.

وواجهت سلاسل التوريد العالمية اضطرابا بسبب عمليات الإغلاق الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا في الصين، كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن خطر حدوث خلاف أكبر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن الشركة تتطلع إلى زيادة الإنتاج في دول مثل فيتنام والهند، مشيرة إلى أن سياسة الصين الصارمة بشأن كورونا تمثل أحد الأسباب.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام