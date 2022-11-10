اليونان تعلن الوفاء الكامل بالعقد مع غازبروم الروسية

أعلن وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس يوم الخميس، أنه يتم تنفيذ عقد اليونان مع شركة غازبروم بما يتفق تماما مع شروطه واليونان ملزمة بالوفاء بالتزاماتها.

وعندما سُئل سكريكاس عما إذا كان هناك بالفعل تخفيض بنسبة 10 بالمئة في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى اليونان مؤخرا، أجاب الوزير بأنه "لا يعرف".

وخلال اجتماع مع الصحفيين سُئل سكريكاس أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صرح سابقا بأن روسيا كانت موردا موثوقا فيه للغاز الطبيعي، وما إذا كانت هناك أي مشاكل في العقد الآن. قال الوزير: "أعتقد أنه في الوقت الحالي يتم تنفيذ العقد وفقا للبرنامج المعتمد، لكن هناك قرارا من الاتحاد الأوروبي، واليونان عضو فيه أيضا لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، لذلك، نقوم بتنفيذ مشاريع مختلفة لاستقبال الغاز الطبيعي من أجل ضمان كفاية إمدادات الطاقة في البلاد وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في بلدنا".

وأشار سكريكاس إلى أنه: "للأسف، انخفض توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

وذكر سكريكاس انخفاض توريد الغاز الطبيعي من روسيا: "الى بلغاريا، وكذلك بولندا، وتتلقى ألمانيا كميات أقل بكثير من الغاز الطبيعي الروسي، وقد أدى ذلك إلى مشكلة كبيرة، أسفرت عن تأجيج أزمة الطاقة".

وقال سكريكاس: "نريد شراء ما يتناسب معنا، حيث نجد الأقل سعرا، نشتري هناك".

المصدر: تاس