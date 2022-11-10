شركة هنكل تعلن استمرار أنشطتها في السوق الروسية

ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن شركة هنكل المصنعة لمنتجات التنظيف"برسيل ولوسك وفيرنل" قد أبلغت تجار التجزئة أنها لن تغادر السوق الروسية.





وقالت الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف: "في الوقت الحالي لا توجد تغييرات، ستواصل الشركة العمل، والعمل مستمر كالمعتاد".

وفي وقت سابق، في 8 نوفمبر، قال المدير المالي لشركة "Henkel Marco Svoboda" إن شركة الصناعات الكيماوية الألمانية تخطط لمغادرة السوق الروسية في نهاية عام 2022.

وأفيد في 17 أغسطس بأن الشركة تخطط لبيع شركاتها الروسية ، بما في ذلك مصنع لإنتاج مخاليط البناء في منطقة تشيليابينسك.

وفي الوقت نفسه، في 19 أبريل، أعلنت الشركة المصنعة أنها ستتوقف عن العمل في روسيا.



وقال دينيس مانتوروف، نائب رئيس الحكومة الروسية، وزير الصناعة والتجارة، في مقابلة مع "إزفيستيا"، إن الشركات الأجنبية التي توقفت عن العمل في روسيا، كقاعدة عامة، مهتمة بمواصلة أنشطتها أو توفير شروط العودة في المستقبل.

المصدر: إزفيستيا