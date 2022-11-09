وفاة أشهر رجل أعمال مالك لتوكيل سيارات في مصر

توفى صباح اليوم رجل الأعمال المصري المهندس رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور، ومؤسس شركة جي بي غبور أوتو الوكلاء المحليين لعدد من علامات السيارات في السوق المحلي.

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وجاء خبر الوفاة بعد صراع طويل من المرض، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتم احتجازه في المستشفى على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وتحدثت دينا غبور، ابنة رجل الأعمال، عن مرض والدها في سبتمبر الماضي، حين ظهرت في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، وقالت: والدي فاضل له شهور، وهو مصاب بسرطان البنكرياس ومنتشر في جسمه.

المصدر: القاهرة 24