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وفاة رجل أعمال مصري كبير وصاحب أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط خلال علاجه في أمريكا

أخبار العالم العربي

وفاة رجل أعمال مصري كبير وصاحب أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط خلال علاجه في أمريكا
Reuters
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توفي رجل الأعمال المصري الكبير أحمد بهجت فتوح، صباح اليوم الجمعة، في أمريكا أثناء رحلة علاجه، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة رجل أعمال مصري كبير وصاحب أكبر مدينة ملاهي في الشرق الأوسط خلال علاجه في أمريكا
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ومن المنتظر أن يتم ترتيب وصول جثمان أحمد بهجت فتوح إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، بعد فترة معاناة مع المرض كان يتلقى العلاج على إثرها العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد بهجت فتح، أنشأ أول تجمع سكني في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدينة ملاهى فى الشرق الأوسط "دريم بارك"، وأول قناة فضائية خاصة في مصر "قناة دريم".

المصدر: صدى البلد + المصري اليوم

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