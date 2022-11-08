ماكرون ينتقد القانون الأمريكي لمكافحة التضخم

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون الصادر في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم، واعتبر أنه لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الصناعي الفرنسي، يوم الثلاثاء: "من المستحيل الحديث عن إزالة الكربون من الصناعة دون ذكر قانون تقليص التضخم في الولايات المتحدة، وكذلك عما سنواجه في أوروبا من عواقبه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبيع غازها بأسعار أعلى مما عند الدول الأوروبية، وتقدم الدعم المالي الضخم لعدد من القطاعات الاقتصادية، ما "يبعد المشروع الأوروبي من السوق بالكامل".

وأضاف: "أعتقد أن هذا القانون لا يتجاوب مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ذلك أعتبر هذا الأمر غير ودي".

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وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته بمناقشة هذه القضية "في أجواء الصداقة" في واشنطن في ديسمبر المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في أغسطس الماضي القانون لمكافحة التضخم، الذي ينص على تسهيلات ضريبية، وهي تحفز مبيعات السيارات الكهربائية التي تم تجميعها في الولايات المتحدة، والتي فيها بطاريات ذات مكونات أمريكية الصنع.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، إن بروكسل ستضطر لاتخاذ إجراءات ردا على القانون الأمريكي الذي يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، حسب رأي المفوضية الأوروبية.

وقد شكل الاتحاد الأوروبي فريق عمل مشتركا مع الولايات المتحدة لتسوية الخلافات بشأن "المنافسة غير النزيهة المحتملة".

المصدر: نوفوستي