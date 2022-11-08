السيسي يعلن بدء مصر إنتاج الهيدروجين الأخضر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تطلق اليوم المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم ضمن جلسة بعنوان مستقبل الطاقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، أن أزمة الطاقة العالمية فرضت تحديات كبيرة على الدول لتأمين احتياجاتها.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر اتخذت إجراءات عدة لزيادة الاعتماد على الهيدروجين الأخضر.

كما أعلن تدشين المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى الحوار الدائم والمستمر بين المؤسسات والهيئات المعنية بهذه القضية والتجارة فيها.

المصدر: القاهرة 24