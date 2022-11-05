مصر: استراتيجية الطاقة المستدامة تستهدف زيادة في الناتج المحلي تصل إلى 18 مليار دولار في 2025

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريرا سلط الضوء على خطط مصر لتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي، وتحقيق استدامة الطاقة.

وركز التقرير على جهود مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

وبشأن العوائد المستهدفة من الاستراتيجية فتشمل وفقا للتقرير، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلا عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح أن من بين مذكرات التفاهم أيضا، مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك" النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، فضلا عن استهداف إنتاج مجموعة "ACME" الهندية لـ 2.2 مليون طن سنويا من الوقود الأخضر.

كما أنه من المستهدف أن تنتج شركة FFI Fortescue Future Industries الأسترالية، أكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا.

ومن جانبها، تستهدف شركة "غلوبال إك" البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.

هذا، بالإضافة إلى استهداف شركة "الفنار" السعودية إنتاج 500 ألف طن سنويا من الوقود الأخضر، فضلا عن إنشاء شركة H2 Industries الألمانية أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا، بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية