الدولار يواصل الارتفاع في مصر ويسجل رقما جديدا

واصل سعر الدولار الارتفاع بالبنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 24.37 جنيه كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.30 جنيه كأقل سعر لصرف الدولار.

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ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24,25 جنيها للشراء و 24,35 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.25 جنيها للبيع و 24.34 جنيها للشراء.

وقبل أيام اعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية 211 مليون دولار، ليسجل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف البنك المركزي عن اتباع اجراءات لزيادة السيولة الأجنبية من العملات من خلال وضع مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و الذهب بما يعطي مرونة لسعر الصرف و يحقق استقرار الأسعار، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: صدى البلد