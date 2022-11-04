الدولار يرتفع من جديد في مصر

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أمس الخميس في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لتسجل أعلى زيادة له بـ 15 قرشا في البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك مصرف أبو ظبي.

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سجل الدولار في البنك المركزي عند الشراء 24.13، وللبيع 24.24 جنيه، وارتفع سعره في البنك الأهلي إلى 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم الخميس الماضي، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تلاها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.

المصدر: القاهرة 24