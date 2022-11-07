3 دول عربية ضمن التصنيف.. أكبر مشتري الذهب في العالم

تصدرت روسيا قائمة دول العالم بمشتريات الذهب في 5 سنوات، إذ أظهرت بيانات أن مشترياتها من المعدن النفيس في الفترة من 2018 - 2022 بلغت 462.8 طن.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن إقبال البنوك المركزية في العالم في السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022) على شراء الأصفر الرنان.

وبحسب التقرير تصدرت روسيا القائمة، فيما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 287.2 طن، تليها في المرتبة الثالثة الهند بمشتريات بلغت 227.3 طن.

وضمت القائمة 3 دول عربية وهي: مصر (48.6 طن) وقطر (42.7 طن) والعراق (40.5 طن).

وفيما يلي قائمة بكبار مشتري الذهب في العالم في السنوات الخمس الماضية، والتي استندت لبيانات مجلس الذهب العالمي:

المصدر: بلومبرغ