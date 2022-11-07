وسائل إعلام: أوكرانيا تنقل ملكية عدة شركات من "الأوليغارشية" إلى الدولة

قررت السلطات الأوكرانية تأميم عدد من الشركات المملوكة من قبل الأوليغارشية الأوكرانية، بما في ذلك أوكرنافتا، وأوكرتاتنافتا و"موتور سيتش"، وستصبح الأسهم ملكية للدولة.

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ذكرت ذلك صحيفة "إكونوميشيسكايا برافدا" وتعني الحقيقة الاقتصادية، نقلا عن مصادر في اللجنة الوطنية للأوراق المالية، وسوق الأوراق المالية، وشركة "أوكرنافتا" المساهمة.

وقالت الصحيفة بهذا الشأن: "المتحدثون أبلغوا (الحقيقة الاقتصادية) أن المجلس الوطني لمكافحة الفساد اتخذ في 6 نوفمبر، قرارا بضمان التحويل الإجباري إلى ملكية الدولة، أسهم شركات (أوكرنافتا) و(أوكرتاتنافتا)، و(موتور سيتش)، و(أفتوكراز) و(زابوروجترانسفورماتور). وبالتالي، سمحت الهيئة التنظيمية بشطب أسهم هذه الشركات من حسابات الأفراد ونقلها إلى ملكية الدولة".

المصدر: نوفوستي