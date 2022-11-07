 
مباشر

وسائل إعلام: أوكرانيا تنقل ملكية عدة شركات من "الأوليغارشية" إلى الدولة

مال وأعمال

وسائل إعلام: أوكرانيا تنقل ملكية عدة شركات من
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4kx

قررت السلطات الأوكرانية تأميم عدد من الشركات المملوكة من قبل الأوليغارشية الأوكرانية، بما في ذلك أوكرنافتا، وأوكرتاتنافتا و"موتور سيتش"، وستصبح الأسهم ملكية للدولة.

إقرأ المزيد
روسيا تضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا بشكل اعتيادي
روسيا تضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا بشكل اعتيادي

ذكرت ذلك صحيفة "إكونوميشيسكايا برافدا" وتعني الحقيقة الاقتصادية، نقلا عن مصادر في اللجنة الوطنية للأوراق المالية، وسوق الأوراق المالية، وشركة "أوكرنافتا" المساهمة.

وقالت الصحيفة بهذا الشأن: "المتحدثون أبلغوا (الحقيقة الاقتصادية) أن المجلس الوطني لمكافحة الفساد اتخذ في 6 نوفمبر، قرارا بضمان التحويل الإجباري إلى ملكية الدولة، أسهم شركات (أوكرنافتا) و(أوكرتاتنافتا)، و(موتور سيتش)، و(أفتوكراز) و(زابوروجترانسفورماتور). وبالتالي، سمحت الهيئة التنظيمية بشطب أسهم هذه الشركات من حسابات الأفراد ونقلها إلى ملكية الدولة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا