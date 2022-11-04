النقد الدولي: إيران الأقل ديونا بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

قدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين الخارجي الإيراني إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بـ 0.5٪ فقط، وأعلن أن الدين الخارجي لإيران أقل من جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتناول صندوق النقد الدولي، في جزء من تقريره الجديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، حجم الديون الخارجية لـ 28 دولة في المنطقة، بما فيها إيران.

وبحسب حسابات هذه المنظمة الدولية، فإن إيران لديها أدنى نسبة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وأعلن هذا التقرير أن نسبة الدين الخارجي لإيران إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغ 0.5٪ فقط، وهي أقل من جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. كما تم الإعلان عن الدين الخارجي لإيران في عام 2021 بنفس الرقم، وبالتالي، لم يرتفع الدين الخارجي لإيران في عام 2022.

ويقدر متوسط ​​ديون دول المنطقة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام بنحو 35.8٪. كما تم الإعلان عن نسبة ديون الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 30.9٪.

المصدر: العالم