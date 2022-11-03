"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضحت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث يدرس الخبراء القانونيون إمكانية مصادرة جزء من الأصول.

ويشار إلى أن مثل هذا القرار يتطلب إعادة النظر في الأسس القانونية القائمة.

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وحسب مصادر "بلومبرغ"، فإن القضية ذاتها أثيرت في الولايات المتحدة أيضا، ولكن من غير المعروف حاليا ما إذا ستتخذ السلطات الأمريكية أي خطوات من هذا القبيل.

وحذر مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية في مايو الماضي من أن مصادرة الأصول الروسية قد تشكل سابقة خطيرة ستؤدي إلى سحب البنوك المركزية الأخرى أصولها من الولايات المتحدة.

وكانت المفوضية الأوروبي قد أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي أن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يبلغ 17.5 مليار يورو، وهي تابعة لنحو 1350 من الأفراد والكيانات الروسية.

المصدر: بلومبرغ