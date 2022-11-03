بورصة "وول ستريت" في المنطقة الحمراء بعد قرار الفدرالي الأمريكي

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية، في تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم.

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وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.71% إلى 31919.79 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.10% إلى 10409.10 نقطة، وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.5% إلى 3759.69 نقطة.

وجاء الهبوط في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس أيضا، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.

ويعمل المركزي الأمريكي على مواجهة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، حيث وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى مستوى 8.2%.

المصدر: RT