على خطى الفدرالي الأمريكي.. بنك إنجلترا يقر أكبر زيادة في 33 عاما

قرر بنك إنجلترا، خلال اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25% إلى 3%، وجاء ذلك متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين.

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وتأتي الخطوة في محاولة لكبح ارتفاع التضخم، ويتوقع بنك إنجلترا تسارع التضخم السنوي في البلاد في الربع الرابع من 2022 إلى مستوى 11%.

وكان من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وتعد هذه أكبر زيادة منذ العام 1989.

وجاء القرار في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس أيضا، للسيطرة على ارتفاعات التضخم القياسية.

ويعمل المركزي الأمريكي على مواجهة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، حيث وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى مستوى 8.2%.

المصدر: RT + برايم