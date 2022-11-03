إثر توقف الغاز من روسيا.. شركة ألمانية رائدة في مجال الطاقة تعلن عن خسائر تعادل ميزانيات دول بأكملها

أعلنت شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إليها بشكل كامل، وكشفت عن خسائرها جراء توقف الإمدادات من روسيا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الشركة الألمانية "يونيبر" (Uniper): "اعتبارا من 14 يونيو 2022، خفضت شركة "غازبروم" إمدادات الغاز الطبيعي، وبعد فترة من الانقطاعات في الإمدادات أوقفتها "غازبروم" بشكل كامل في نهاية أغسطس 2022".

كذلك أشارت الشركة إلى أن خسائرها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري زادت بمقدار 8.5 مرة وبلغت 40.374 مليار يورو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

و"يونيبر" (Uniper) هي شركة طاقة ألمانية، يتمثل نشاطها الأساسي في توليد الطاقة، فضلا عن التجارة بموارد الطاقة ومجموعة واسعة من أصول الغاز، مما يجعلها واحدة من شركات الغاز الرائدة في أوروبا.

المصدر: نوفوستي