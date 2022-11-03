كيف تغيرت تجارة روسيا بعد فرض الغرب عقوبات عليها؟

قررت روسيا الاتجاه شرقا وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع الدول الآسيوية وفي الشرق الأوسط وذلك بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تجارة روسيا ازدادت ليس فقط مع تركيا والهند والصين لكن أيضا مع دول مثل البرازيل وبلجيكا وإسبانيا وهولندا واليابان.

وفيما يلي رسم بياني يظهر كيف تغيرت تجارة روسيا الخارجية بعد فبراير 2022، وقيام الغرب بفرض عقوبات شديدة على موسكو:

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كذلك أشارت الصحيفة إلى أن روسيا تعد مصدرا رئيسيا لسلع أساسية مختلفة، انطلاقا من الأسمدة والأسبستوس والمفاعلات النووية إلى القمح، وليس فقط لموارد الطاقة.

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المصدر: نيويورك تايمز