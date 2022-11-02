روسيا تسبق العراق والسعودية في الهند

أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط "فورتيكس"، بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر الماضي، وتجاوزت موردين تقليديين للهند، مثل العراق والسعودية.

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ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن بيانات لشركة "فورتيكس" ورد فيها: "في أكتوبر 2022 صدرت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميا إلى الهند، ما يشكل 22% من إجمالي واردات النفط الخام في الهند، فيما استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر للهند والسعودية على 16%".

ووفقا للبيانات فقد ارتفع الحجم الإجمالي لواردات الهند من النفط الخام الشهر الماضي (أكتوبر) مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة 5%، أما إمدادات النفط من روسيا إلى الهند فقد صعدت بنسبة 8%.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت للمرة الأولى نفطا عبر البحر من روسيا أكثر مما استوردته منها دول الاتحاد الأوروبي ككل.

المصدر: نوفوستي