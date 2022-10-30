عشرات المدن البريطانية تلغي احتفالات ليلة جاي فوكس بسبب الأزمة

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عشرات المدن في المملكة المتحدة اضطرت إلى إلغاء احتفالات ليلة جاي فوكس أو البون فاير لهذا العام بسبب الأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف المالية.

واضطرت المدن الرئيسية في المملكة المتحدة إلى إلغاء احتفالات ليلة جاي فوكس لهذا العام بسبب أزمة تكلفة المعيشة.

وعلى وجه الخصوص، رفضت مانشستر، ليدز، كارديف، غلاسكو إطلاق الألعاب النارية.

وقال مجلس مدينة مانشستر في بيان إن أحد أسباب إلغاء الحدث، الذي يجذب سنويا أكثر من 100 ألف شخص، هو "التكاليف المتزايدة" للإدارة.

وتعد ليلة البون فاير المعروفة أيضا باسم ليلة الألعاب النارية احتفالا سنويا في الخامس من نوفمبر في بريطانيا على وجه الخصوص.

وتصادف هذه الليلة فشل مؤامرة البارود للكاثوليك الذين أرادوا محاولة التفجير الفاشلة التي خططت له عصابة من المتآمرين لمبنى مجلس اللوردات لتخليص إنجلترا من الملك جيمس الأول ووفقا لذلك، يتم إطلاق الألعاب النارية في هذا اليوم.





وكشفت أرقام حكومية بريطانية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني من آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الميزانية المصغرة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مقياس مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر من 9.9 بالمئة في أغسطس، في أعلى معدل منذ 40 عاما.

المصدر: نوفوستي