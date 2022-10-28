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بعد سلسلة من الصعود.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء

مال وأعمال

بعد سلسلة من الصعود.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد 3 أيام من الارتفاع وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 88.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.72% إلى 96.26 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب خلال أكتوبر 2022 بعد تحقيق 4 خسائر شهرية مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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