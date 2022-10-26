على خطى السعودية.. دول تسحب "بيضها الذهبي" من السلة الأمريكية

هبطت استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنحو 70 مليار دولار في فترة 12 شهرا، وبلغت بحلول شهر أغسطس 2022 مستوى 7509 مليار دولار.

وللمقارنة فقد كانت الاستثمارات في أغسطس 2021 عند مستوى 7578.8 مليار دولار، أي أن هذه الاستثمارات تراجعت بواقع 69.8 مليار دولار.

وتصدرت اليابان قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت استثماراتها في نهاية أغسطس 2022 عند 1199.8 مليار دولار، بعد أن كانت قبل عام (أغسطس 2021) عند 1319.7 مليار دولار.

في المرتبة الثانية تأتي الصين باستثمارات تبلغ 971.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، وللمقارنة كانت استثمارات بكين في سندات الخزانة في أغسطس 2021 عند 1047 مليار دولار.

وتصدرت السعودية المرتبة الأولى عربيا، حيث بلغت استثماراتها في هذه السندات في نهاية شهر أغسطس الماضي مستوى 122.1 مليار دولار بعد أن كانت عند مستوى 124.1 في نفس الشهر قبل عام (أغسطس 2021).

وفيما يلي جدول يظهر تغيير استثمارات دول العالم في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في الفترة من أغسطس 2021 - أغسطس 2022:

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

المصدر: RT