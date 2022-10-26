"مبلغ ضخم".. السيسي يكشف "غنيمة" مصر من العاصمة الجديدة والمدن الأخرى!

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه "تحدث أكثر من مرة عن مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين ورأس الحكمة، والأربعين مدينة الجديدة".

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وأشار السيسي إلى أن "هذه المشروعات تم إنشاؤها لفكرة تحول الأرض من المتر الذي يبلغ 100 جنيه إلى ألف أو 10 آلاف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، "عاوز اللي ما يعرفش ما يتكلمش علشان ما يظلمش ولا يعطي رأي عام خطأ يخليه يقوم يهد البلد، وهو متهيأ له أنه بيجيب حق البلد".

وأوضح الرئيس أن الدولة تستفيد من فرق التنمية ونفذت العاصمة الإدارية وغيرها بمكسب 2 تريليون جنيه.

المصدر: المصري اليوم