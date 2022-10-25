السيسي: أنا خائف على المصريين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه خائف لكونه يتحمّل مسؤولية 100 مليون مواطن، مضيفا: "أنا خائف على المصريين".

وتابع السيسي أن كل مواطن عليه أن يعلم أننا غير قادرين على تقديم أكثر مما نقدم، وتابع: "لدينا إرادة لتقديم أفضل شيء".

وأضاف عبر القناة المصرية الأولى: "علينا أن نتحدث بطريقه مفهومة، وأن يكون هناك حلول، ومن يمتلك الحلول نرحب به وندعمه. التعليم خلال الـ20 عاما الماضية لم يتغير، وكذلك الصحة".

وأشار إلى أن الدولة تنجز مشاريع كثيرة من أجل تشغيل 5 ملايين إنسان، فلولا المشاريع لم يكن هناك فرص عمل... "الناس بتقول وزع علينا فلوس، طب لو الفلوس خلصت".

وانفعل السيسي على الهواء، قائلا: "الناس بتشكك ليه، واللي راكب العربية، مش حاسس بالفقير"، تعليقا على تشكيك رئيسة أحد الأحزاب فى أداء الدولة.

وختم قوله: "احنا 100 مليون".

المصدر: صدى البلد