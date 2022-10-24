 
مباشر

سلطات كييف تلاحق الرئيس السابق للمركزي الأوكراني

مال وأعمال

سلطات كييف تلاحق الرئيس السابق للمركزي الأوكراني
Globallookpress
صورة تعبيرية - العلم الأوكراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1fo

أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الاثنين، أنه وضع الرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني كيريل شيفتشينكو، الذي سبق اتهامه بالاختلاس، على قائمة المطلوبين في البلاد.

وشيفتشينكو مطلوب في قضية اختلاس أموال مرتبطة بنك "أوكرغازبنك" (Ukrgasbank)، الذي ترأسه قبل أن يصبح رئيسا للبنك المركزي الأوكراني.

ويلاحق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ثلاثة مسؤولين من بنك "أوكرغازبنك" متورطين في سرقة أكثر من 200 مليون هريفنيا (أكثر من 5.5 مليون دولار).

ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا صورا للمطلوبين من بينهم شيفتشينكو، وقالت النيابة العامة إنه "تم توجيه الاتهام لهم في اوائل أكتوبر 2022 لكن بأمر خاص لأن مكان هؤلاء الأشخاص غير معروف ومنذ ذلك الحين تجاهل المشتبه بهم مكالمات المحقق ولهذا تم وضعهم على قائمة المطلوبين".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا