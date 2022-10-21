دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي توقع اتفاقيات بينها اتفاقية تخص مصر

وقع رؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على عدد من الوثائق والاتفاقيات خلال الاجتماع في العاصمة الأرمنية يريفان.

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وجاء في الاتفاقيات توقيع اتفاقية هامة تخص مصر، وهي تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن بين الاتفاقيات أيضا التي تم التوقيع عليها:

تمويل مشاريع التعاون الصناعي بين هذه الدول.

تدشين مشاريع مشتركة لإحلال الواردات.

تطوير نظام تحليلي موحد لإدارة التجارة الإلكترونية.

تشكيل سوق مشترك للغاز والنفط ومنتجات النفط في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يأخذ بالاعتبار وضع قواعد موحدة للوصول إلى الخدمات الخاصة بنقل هذه الموارد في أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

اتفاقية اختبار استخدام أختام الملاحة في نقل البضائع عبر أراضي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

تطوير نظام المعلومات المتكامل للاتحاد حتى عام 2027، وتطوير "خارطة طريق" الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن قضايا المناخ.

ووفقا لرؤساء الحكومات سيعقد الاجتماع القادم لرؤساء الحكومات في ألماتا بكازاخستان يومي 2 و 3 فبراير 2023.

المصدر: RT