حجم التجارة بين روسيا والهند.. لصالح من يصب الميزان التجاري؟

أفادت وزارة الصناعة والتجارة الهندية، الجمعة، بأن حجم التجارة بين روسيا والهند في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، التي تبدأ في الهند في أبريل الماضي، تجاوز 18.2 مليار دولار.

ووفقا للوزارة الهندية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 18.229 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2022، وفي ظل صعود المؤشر بشكل ملحوظ أصبحت روسيا سابع أكبر شريك تجاري للهند.

ويصب الميزان التجاري في صالح روسيا، إذ بلغت صادرات روسيا إلى الهند مستوى 17.2 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات الهندية إلى روسيا مستوى 992.73 مليون دولار.

وفي الفترة المذكورة (أبريل - أغسطس 2022) استوردت الهند موارد الطاقة والأسمدة من روسيا.

وللمقارنة في السنة المالية الماضية، احتلت روسيا المرتبة 25 بإجمالي حجم التجارة 13.1 مليار دولار.

المصدر: تاس