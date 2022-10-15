حصيلة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".. 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أبرمت شركات روسية وأجنبية 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار فعاليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انعقد هذا الأسبوع في موسكو.

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وفيما يلي نتائج عمل الحدث الاقتصادي، الذي ينعقد بشكل سنوي والذي جمع العام الجاري مئات الخبراء وممثلين عن شركات الطاقة:

⁃ أقيمت أكثر من 70 فعالية بمشاركة أكثر من 270 متحدثا في إطار فعاليات المنتدى، شهد الحدث مشاركة حوالي 3000 مشارك وممثل إعلامي من روسيا و 83 دولة ومنطقة أجنبية.

⁃ للمرة الأولى، حضر المنتدى ممثلون عن دول وأقاليم مثل اليمن وجزر كايمان ونيكاراغوا ورواندا وتشاد.

- 30 اتفاقية ومذكرة وقعت من قبل شركات روسية وأجنبية.

- حضر المنتدى 15 وزيرا من هذه الدول: أذربيجان والجزائر والمجر وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان ومالي وميانمار والإمارات وسوريا وتركيا وسريلانكا.

⁃ الحدث الرئيسي للمنتدى كانت الجلسة العامة بعنوان: "تحديات جديدة - فرص جديدة. ما الذي ينتظر سوق النفط والغاز في العالم؟ "، والتي ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلالها تحدث عن التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية.

المصدر: RT