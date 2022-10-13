بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة.. البورصة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022

تراجعت البورصة الأمريكية، اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم، وانخفض المؤشر S&P 500 إلى دون مستوى 3500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.77% إلى 28695.14 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 3.03% إلى 10099.85 نقطة، وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3495 نقطة.

وجاء الانخفاض بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وتباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.2% على أساس سنوي، نزولا من 8.3% في أغسطس الماضي، لكنه بقي أعلى من التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق له. ويزيد ذلك من الضغوطات على الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

المصدر: RT + برايم