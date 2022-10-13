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بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة.. البورصة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022

مال وأعمال

بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة.. البورصة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت البورصة الأمريكية، اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم، وانخفض المؤشر S&P 500 إلى دون مستوى 3500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.77% إلى 28695.14 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 3.03% إلى 10099.85 نقطة، وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3495 نقطة.

وجاء الانخفاض بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وتباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.2% على أساس سنوي، نزولا من 8.3% في أغسطس الماضي، لكنه بقي أعلى من التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق له. ويزيد ذلك من الضغوطات على الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

المصدر: RT + برايم

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