إضراب عمال المصافي في فرنسا و"توتال-إينيرجيز" تعد بمكافأة استثنائية

يتواصل الإضراب في مصافي النفط بفرنسا في "إيسو-إكسون موبيل"، بينما أعلنت "توتال-إينيرجيز" عن "مكافأة استثنائية" للعمال في ديسمبر.

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وفي أجواء الإضراب هذه، أعلنت "توتال-إينيرجيز" عن مكافأة "استثنائية" ستوزع على "جميع موظفيها في العالم"، وتعادل راتب شهر واحد في ديسمبر، مع تحديد سقف "للرواتب الكبرى".

ورفض المضربون في هذه المجموعة مساء الأربعاء بشدة اقتراحا للإدارة بإلغاء حظر عمليات التسليم عند الفجر، كشرط مسبق لبدء مفاوضات حول الأجور.

وقال تياري ديفرسن من الاتحاد العمالي الفرنسي العام (سي جي تي) والعضو في اللجنة النقابية لـ"توتال-إينيرجيز اوروبا" إنه رفض قاطع واسع. وأضاف أن الموظفين "لا يريدون التفاوض بشأن هذا المطلب".

وتابع "أضعنا وقتا طويلا ونحن الآن نتفاوض بدون شروط"، معتبرا أن "طلب" المجموعة "الإفراج عن المنتج" أي الوقود، مرادف لأمر "ناعم" باستئناف العمل.

من جهتها، أكدت المجموعة على "النتيجة السلبية لمناقشات الليل".

وكان الحوار قد استؤنف على ما يبدو في وقت سابق من يوم الأربعاء، مع موافقة الإدارة استقبال اللجنة النقابية.

المصدر: أ ف ب