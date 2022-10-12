مصر تعلن حصولها على مليارات الدولارات من قناة السويس وثروتها من الغاز

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، إن هناك عددا من القطاعات الحيوية حقق أداء جيدا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

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وأوضح معيط أن "قناة السويس حققت أعلى عائد بنحو 7 مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو 5 مليارات".

وتابع على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: بينما تبلغ صادرات من الغاز الطبيعي شهريا 600 مليون دولار، مضيفا: ونستهدف زيادتها إلى مليار دولار في يناير المقبل، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 30% سنويًا.

وأكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفعنا للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وتابع أنه في سبيل تحقيق ذلك يتم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2021 /2022.

المصدر: القاهرة 24